Подмосковье нарастило продажи свинины на 4% за месяц

Продажи мясной продукции в Московской области в июле выросли по сравнению с июнем. За месяц жители региона приобрели в розничных сетях более 21,9 миллиона килограммов мяса, сообщили в областном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Самым востребованным осталось мясо птицы — объем его реализации достиг 15,6 миллиона килограммов, увеличившись более чем на 2,6%. Свинины продали 5,4 миллиона килограммов, что на 4% больше июньского результата.

Наиболее заметную динамику показала говядина: ее продажи выросли более чем на 6,5% и составили 833,4 тысячи килограммов. Реализация баранины увеличилась почти на 4,8%, до 142,6 тысячи килограммов.

Рост спроса связывают с летним сезоном и популярностью продуктов для приготовления на открытом воздухе. Качество товаров животного и растительного происхождения на официальных рынках и ярмарках Подмосковья контролируют специалисты ветеринарной службы. Продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и необходимые лабораторные исследования.