Подмосковье нарастило поставки продукции АПК в Китай

Подмосковье нарастило объем поставок агропромышленной продукции в Китай. На конец октября в денежном выражении он превысил показатель за весь прошлый год.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, рост экспорта показывает высокий потенциал подмосковных предприятий АПК на рынке Китая. Значительный вклад в рост показателей внесли несколько отраслей. Так, экспорт гречихи и проса увеличился в 5,7 раза, ячменя — в 2,8 раза, овса — в два раза, поставки свинины выросли в 1,8 раза, а мяса птицы — в 1,2 раза.

Рост в 3,2 раза показали отгрузки подсолнечного масла, а рапсового — в 2,7 раза. Кроме того, экспорт кондитерских изделий увеличился в 1,5 раза, а тонизирующих культур — в 3,3 раза.

«Рост экспорта стал возможным благодаря тесному взаимодействию региональных властей с агропромышленными предприятиями, а также активной работе по открытию китайского рынка для новых видов продукции и подтверждению ее соответствия международным фитосанитарным требованиям», — отметили в министерстве.