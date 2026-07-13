Подмосковье нарастило объем экспорта кормов для животных на 60% за год

Подмосковье заняло первое место среди российских регионов по объемам экспорта кормов для кошек и собак. По итогам первых шести месяцев года предприятия региона отправили за рубеж более 18 тысяч тонн продукции.

Регион увеличил как объемы поставок, так и экспортную выручку — 60% и 80% соответственно.

«Рост экспорта кормов для кошек и собак подтверждает высокое качество продукции подмосковных производителей и ее востребованность на зарубежных рынках. Мы делаем ставку на продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Основными зарубежными покупателями продукции остаются Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Достижение таких результатов стало возможным благодаря развитию агропромышленного комплекса и стабильной работе ведущих предприятий отрасли, среди которых «Рускан», «Марс» и «ТК Мираторг». Их производственные мощности позволяют выпускать продукцию, соответствующую требованиям зарубежных рынков.

Устойчивый рост экспортных поставок подтверждает конкурентоспособность подмосковных производителей и создает возможности для дальнейшего расширения их присутствия за рубежом.