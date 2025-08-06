Подмосковье нарастило экспорт сыра на 21% за год

Московская область подтвердила статус ведущего региона России по производству сыра, демонстрируя устойчивый рост экспортных поставок. За первые шесть месяцев 2025 года объем отгруженной за рубеж продукции увеличился на 21,3% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за полугодие регион экспортировал 8,5 тысячи тонн сыров, что составляет более половины общероссийского объема поставок.

«Сегодня Подмосковье выпускает 38% сыра в Центральном федеральном округе и более 20% — в стране, это первое место в России. Основная доля отгрузок за рубеж приходится на плавленные сыры — они пользуются стабильным спросом в странах СНГ и Азии благодаря длительному сроку хранения и удобству транспортировки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

Поставки мягких сыров, в том числе творожных, также развиваются. Особенно часто их экспортируют в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

«Среди наших ключевых партнеров — Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан и Киргизия», — подчеркнул Двойных.

В регионе успешно функционируют около 100 промышленных предприятий и фермерских хозяйств, специализирующихся на сыроварении.

Среди ключевых производителей плавленых сыров — «Хохланд Руссланд» в Раменском и «Валио» в Одинцовском округе. Мягкие сыры выпускает Мытищинский молочный завод, а твердые и полутвердые сорта производят Озерецкий молочный комбинат и компания «Сыровар» в Дмитрове.