Подмосковье нарастило экспорт сыра на 21% за год

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО

Московская область подтвердила статус ведущего региона России по производству сыра, демонстрируя устойчивый рост экспортных поставок. За первые шесть месяцев 2025 года объем отгруженной за рубеж продукции увеличился на 21,3% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за полугодие регион экспортировал 8,5 тысячи тонн сыров, что составляет более половины общероссийского объема поставок.

«Сегодня Подмосковье выпускает 38% сыра в Центральном федеральном округе и более 20% — в стране, это первое место в России. Основная доля отгрузок за рубеж приходится на плавленные сыры — они пользуются стабильным спросом в странах СНГ и Азии благодаря длительному сроку хранения и удобству транспортировки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

Поставки мягких сыров, в том числе творожных, также развиваются. Особенно часто их экспортируют в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

«Среди наших ключевых партнеров — Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан и Киргизия», — подчеркнул Двойных.

В регионе успешно функционируют около 100 промышленных предприятий и фермерских хозяйств, специализирующихся на сыроварении.

Среди ключевых производителей плавленых сыров — «Хохланд Руссланд» в Раменском и «Валио» в Одинцовском округе. Мягкие сыры выпускает Мытищинский молочный завод, а твердые и полутвердые сорта производят Озерецкий молочный комбинат и компания «Сыровар» в Дмитрове.

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