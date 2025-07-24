Подмосковье нарастило экспорт свинины на 55% за год

Московская область продолжает укреплять позиции на международном продовольственном рынке. За первые шесть месяцев 2025 года экспорт свинины из региона вырос на 55,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 64,7 тысячи тонн.

Большая часть поставок мяса пришлась на Китай, куда за полгода экспортировали около 21 тысячи тонн.

«Также среди стран-импортеров: Вьетнам, Республика Беларусь, Казахстан и другие государства. В прошлом году Московская область стала ключевым поставщиком свинины за рубеж — 44% поставок или 104,3 тысячи тонн пришлось на долю региона, это первое место в России», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Лучшие результаты показали компания «Мираторг» и торговый дом «Черкизово».

Успешному развитию экспорта способствует хорошо развитая логистическая инфраструктура региона и его статус важного агропромышленного хаба в Центральном федеральном округе.

Подмосковная продукция пользуется спросом более чем в 80 странах мира.