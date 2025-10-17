Подмосковье нарастило экспорт свинины на 17% за год

Московская область укрепляет статус одного из лидеров России по экспорту агропромышленной продукции. За девять месяцев 2025 года регион показал уверенный рост внешних поставок.

Экспорт свинины увеличился на 35% в денежном выражении, а в объеме достиг 85 тысяч тонн, что на 17% больше, чем за тот же период прошлого года.

Поставки за рубеж осуществляют крупнейшие региональные производители, среди которых «Мираторг», «ТД Черкизово» и «Стар-Натурдарм».

Основными направлениями экспорта остаются страны Азии — Китай и Вьетнам, а также Белоруссия, Казахстан, Армения и Сербия.

По итогам трех кварталов Подмосковье поднялось на третью строчку рейтинга регионов России по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса в денежном выражении, улучшив прошлогодний результат.

Кроме того, область вышла в лидеры по средней цене за тонну экспортируемой продукции, обогнав Камчатский край.

В регионе активно развивается не только сельскохозяйственное производство, но и переработка, что позволяет наращивать выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью и усиливать позиции на внешних рынках.

Существенный вклад в рост экспортного потенциала вносит модернизация инфраструктуры, в том числе появление новых логистических центров и терминальных комплексов в Наро-Фоминском, Дмитровском и Солнечногорском округах.