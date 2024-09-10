Подмосковье нарастило экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию на 90% с января

Подмосковье на 90% нарастило экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию. За первые два квартала года туда отправили 8,5 тысячи тонн товаров.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, регион экспортирует сельхозтовары более чем в 90 стран мира. С начала этого года поставки в Саудовскую Аравию увеличились на 91% по сравнению с таким же периодом прошлого года. На эту страну приходится 3,9% экспорта агропромышленного комплекса Подмосковья.

В ведомстве добавили, что с начала года в Саудовскую Аравию поставили 4,6 тысячи тонн мясной продукции, 2,8 тысячи тонн консервов, 0,8 тысячи тонн овощей. При этом импорт составил 2,5 тысячи тонн, основная его часть — замороженные креветки. Товарооборот за полгода вырос на 16,8% и составил 10,9 тысячи тонн.

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