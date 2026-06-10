Подмосковье нарастило экспорт сельхозпродукции в Белоруссию на 25% за год

Московская область продолжает укреплять торгово-экономическое сотрудничество с Белоруссией, которая остается одним из ключевых зарубежных партнеров региона. По итогам первого квартала года поставки продукции АПК из Подмосковья в соседнюю страну значительно выросли.

За январь-март подмосковные производители экспортировали в республику свыше 58 тысяч тонн сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Экспорт вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметное увеличение показал сегмент кормов для животных, экспорт которых вырос почти на 80%. Также существенный прирост зафиксировали в поставках продукции переработки фруктов, овощей и орехов — они увеличились на 18%.

Еще одним драйвером роста стали кондитерские изделия, объемы экспорта которых за год поднялись на 17%.

Положительная динамика свидетельствует о стабильном развитии торговых отношений между Подмосковьем и Белоруссией, а также подтверждает высокий экспортный потенциал регионального агропромышленного комплекса. Подмосковные предприятия продолжают расширять свое присутствие на внешних рынках, сохраняя конкурентоспособность и наращивая объемы поставок востребованной продукции.

По итогам первого квартала Белоруссия вошла в число трех крупнейших зарубежных направлений для экспорта российского продовольствия. При этом по результатам 2025 года республика стала главным импортером продукции агропромышленного комплекса Московской области, подтвердив статус одного из важнейших партнеров региона.