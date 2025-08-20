Подмосковье нарастило экспорт продуктов во Вьетнам на 20% за год

Подмосковье продолжает поставлять продукцию во Вьетнам. С начала года общий объем экспортированных товаров достиг 20 тысяч тонн.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, поставки выросли на 21% по объему и на 39% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период во Вьетнам отправили более пяти тысяч тонн мяса птицы, 1,4 тысячи тонн свинины, свыше 360 тонн говядины и порядка 146 тонн других видов мяса.

В структуре поставок заметную роль играют и колбасные изделия. По словам специалистов, росту способствует внешнеэкономическое сотрудничество: с 2016 года действует зона свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, благодаря чему снижаются пошлины на агропродукцию.

Дополнительно заключены договоренности в сфере фитосанитарного и ветеринарного контроля, что значительно облегчает доступ российских производителей на вьетнамский рынок.

Подмосковье поставляет агропромышленную продукцию более чем в 80 стран мира. По итогам прошлого года регион занял четвертое место в России по экспорту в стоимостном выражении.

На долю области приходится крупнейший объем продаж ряда ключевых товаров — мяса птицы, говядины, свинины, охлажденной рыбы, сыров, кисломолочных продуктов, напитков, а также переработанных овощей, фруктов и орехов.