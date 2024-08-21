Подмосковье нарастило экспорт продуктов в Узбекистан на 5,4% за 5 месяцев

За пять месяцев подмосковные аграрии увеличили объемы поставок продукции в Узбекистан на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С января по май Подмосковье поставило в Узбекистан 14,7 тысячи тонн продукции на сумму 34,5 миллиона долларов США. Основными позициями на экспорт стали молочная продукция, мясные полуфабрикаты и консервы, мука и крупы, сахаристые кондитерские изделия.

В то же время и мпорт АПК продукции из Узбекистана в Подмосковье увеличился на 41,1%. За пять месяцев в регион ввезли 50,1 тысячи тонн продукции на сумму 29,5 миллиона долларов США. В основном, Московская область закупает овощи, фрукты, напитки, орехи и сухофрукты.

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