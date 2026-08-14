Подмосковье нарастило экспорт пива в Узбекистан на 70% за год

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья продолжают развивать внешнеторговые связи и увеличивать поставки продукции за рубеж. За первые семь месяцев 2026 года производители направили в Узбекистан свыше одной тысячи тонн пивных напитков.

Рост экспорта составил 45% в физическом объеме и почти 70% в денежном выражении.

Показатели региона соответствуют общероссийской тенденции увеличения торговых поставок. За первое полугодие текущего года общий объем экспорта отечественного пива в Узбекистан превысил четыре тысячи тонн, четырекратно превзойдя результаты аналогичного периода прошлого года. Отгруженные за шесть месяцев объемы превысили итоговые значения за весь предыдущий год.

Ведущими экспортерами области остаются Московская пивоваренная компания из Мытищ и завод АБ Инбев Эфес в Клину. Благодаря их работе регион сохраняет статус крупнейшего поставщика пива за рубеж, отправив на международные рынки свыше 25 тысяч тонн напитков за первое полугодие. В областном Министерстве сельского хозяйства отметили, что показатели растут за счет высокой конкурентоспособности местной продукции.