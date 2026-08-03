Подмосковье нарастило экспорт мороженого на 43% за год

За январь–июль 2026 года предприятия Московской области нарастили объем зарубежных поставок в денежном выражении на 43%.

За семь месяцев производители Подмосковья отправили за границу 266 тонн мороженого. Основными рынками сбыта стали Узбекистан, Белоруссия и Казахстан. Экспорт развивают ведущие предприятия региона, среди которых «Чистая Линия» в Долгопрудном, Дмитровский молочный завод и «Иль Мио Мороженко» в Солнечногорске.

Компании расширяют ассортимент, предлагая не только традиционные виды мороженого, но и современные продукты — например, протеиновые и веганские десерты.

«Московская область сегодня формирует крупнейший центр производства мороженого в стране. Предприятия региона развивают не только объемы выпуска, но и продуктовые направления — создают новые форматы, учитывают изменения потребительского спроса и расширяют присутствие на внешних рынках. Это позволяет подмосковной продукции занимать устойчивые позиции как внутри страны, так и за ее пределами», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

За первые пять месяцев года предприятия Подмосковья произвели 46 тысяч тонн мороженого — на 700 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого. На регион приходится более 15% общероссийского производства и 43,7% выпуска в Центральном федеральном округе.