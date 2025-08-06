Подмосковье нарастило экспорт мяса птицы на 43% за год

За первые шесть месяцев 2025 года Московская область отправила на экспорт 76 тысяч тонн мяса птицы. Данный показатель на 42,9% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Поставки свинины также выросли — до 64 тысяч тонн, что на 55,2% больше, чем в 2024 году.

Основным покупателем мяса подмосковных производителей стал Китай, куда поставили 25,3 тысячи тонн птицы и почти 21 тысячу тонн свинины. Почти 11 тысяч тонн мяса птицы закупила Саудовская Аравия. Среди стран-импортеров также значатся Вьетнам, Белоруссия и Казахстан.

В 2024 году на Подмосковье пришлось 44% всего российского экспорта свинины и 33% мяса птицы в денежном выражении, что вывело регион на первое место в стране по этим показателям.

Ключевыми поставщиками мясной продукции стали «Мираторг» и торговый дом «Черкизово».

Успешному развитию экспорта способствует выгодная логистика региона и его статус крупного агрохаба в Центральном федеральном округе.

Сегодня продукцию из Подмосковья поставляют более чем в 80 стран мира.