Подмосковье нарастило экспорт мяса птицы на 42% за год

Подмосковье продолжает наращивать поставки мясной продукции за рубеж. За полгода экспорт мяса птицы вырос на 42,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Как отметили в региональном Минсельхозпроде, общий объем отгрузок мяса птицы за этот период составил около 76 тысяч тонн.

Около 45% всего экспорта пришлось на Китай — туда направили 25,3 тысячи тонн продукции. Еще 10,7 тысячи тонн отгрузили в Саудовскую Аравию.

Крупнейшими экспортерами в этой отрасли стали компании «Мираторг» и «Черкизово».

Подмосковье входит в топ-5 регионов по поставках продукции АПК в стране. В прошлом году доля поставок составила 33% — за рубеж было отправлено 116,2 тысячи тонн товаров.