Подмосковье нарастило экспорт мяса и зерновых культур за год

Московская область нарастила экспорт масложирновых продуктов на 86%, зерновых культур — на 77% и мяса — на 22% за год. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Экспорт прочей продукции АПК вырос за год на 17%, молочных продуктов — на 12%, а рыбы и морепродуктов — на 4%

В ведомстве уточнили, что увеличить объемы отгрузок продукции агропромышленного комплекса удалось за счет открытия новых направлений, в том числе на других континентах.

Ключевые торговые партнеры Подмосковья — Республика Беларусь, Казахстан, Китай, Вьетнам и другие страны. Отмечается, что развитию экспортного потенциала способствуют большое количество предприятий АПК в регионе и транспортно-логистическая инфраструктура.