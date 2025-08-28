Подмосковье нарастило экспорт колбасных изделий на 4% за год

Подмосковье наращивает поставки продукции агропромышленного комплекса за рубеж. С начала года в другие страны экспортировали 184 тысячи тонн мясных продуктов глубокой переработки.

В денежном выражении это на 28% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Мы активно развиваем экспортный потенциал: почти четверть (22,9%) от произведенной в регионе мясной продукции, отправилась на зарубежные рынки. Лидером по импорту является Китай, куда поставлено более 65 тысяч тонн», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Свыше 20 тысяч тонн товаров отправили в Белоруссию, а еще около 14 тысяч — в Казахстан.

«При этом, продолжаем снабжать и внутренний рынок. Объем производства за 7 месяцев увеличился почти на 6% и достиг 802,7 тысяч тонн», — отметил глава ведомства.

На зарубежные рынки из Московской области поступают колбасные изделия, консервы, полуфабрикаты и прочие продукты питания.

Особенно заметным стал рост продаж колбас: за январь–июль экспорт данной продукции увеличился на 140 тонн, что показывает рост на 4% в натуральном выражении и на 18% в денежном экваваленте. Общий объем поставок превысил 3,6 тысячи тонн.

Ключевую роль в экспорте играют три крупных производителя: «Черкизово-Кашира», «Трио-Инвест» компании «Мираторг», а также мясокомбинат «Клинский» группы «ПРОДО». Предприятия работают в Кашире, Домодедово и Клину.

Продукция подмосковных аграриев представлена более чем в 80 странах мира.