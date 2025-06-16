Подмосковье нарастило экспорт фермерских товаров на 21% за год

Поставки сельхозпродукции за рубеж выросли в Подмосковье. По итогам мая они увеличились на 21,1% в стоимостном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, экспорт масложировой продукции за этот период вырос на 72,6%, мясных изделий — на 41,9%, зерновых — на 30,6%.

Кроме того, поставки молочной продукции увеличились на 23,6%, товаров пищевой и перерабатывающей промышленности — на 6,6%, другой продукции АПК — на 2,7%.

Ключевыми партнерами стали Китай, Белоруссия, Казахстан, Саудовская Аравия и другие страны.

Всего Подмосковье поставляет продукцию АПК более чем в 80 государств, а по итогам прошлого года регион вошел в топ-5 экспортеров в России, заняв четвертое место. При этом в прошлом году Московская область стала лидером по поставкам говядины, кисломолочных продуктов, сыров, творога, свинины и других товаров.