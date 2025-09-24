Подмосковье направит еще 92 млн рублей на реализацию социальных проектов

Более 40 социально значимых проектов получат гранты в Подмосковье. Они охватят разные сферы — от социальной адаптации инвалидов до развития технологического образования. В сумме для реализации таких проектов региональные НКО получат более 92 миллионов рублей.

Проекты для финансирования выбирали в ходе конкурсного отбора. На него зарегистрировались более 10 тысяч НКО по разным направлениям. Это искусство, социальная защита, молодежная политика и другие.

Грантовый конкурс для социальных проектов проводят в Подмосковье уже пять лет. В этом году общая сумма субсидий превысила 92 миллиона рублей.

«Все денежные средства будут направлены на реализацию 42 социально значимых проектов по следующим направлениям: „Социальная защита граждан“ — 13 проектов, „Культура и искусство“ — 11 проектов, „Добровольческая (волонтерская) деятельность“ — восемь проектов, „Молодежная политика“ — 10 проектов», — отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Так, поддержку получит проект «Регион свершений и возможностей». Он направлен на популяризацию активного образа жизни среди инвалидов и поддержку семей бойцов СВО. Им будут помогать в трудоустройстве, домашнем хозяйстве и культурном времяпровождении.

Грант также выиграл образовательный марафон «Технопередвижники». Для школьников из отдаленных территорий проведут лекции, мастер-классы и конкурс проектов.

Еще одним победителем стал профориентационный клуб трудовых отрядов подростков, где школьникам будут помогать в поиске первой работы.

Узнать больше обо всех проектах можно по ссылке.