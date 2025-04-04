Подмосковье направит более 15,5 млрд рублей на развитие ОЭЗ в 2025 году

Три новые особые экологические зоны создадут в России, одна из них появится в Серпухове. Там планируют создать 900 рабочих мест.

Постановление о создании новых ОЭЗ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Одна из них заработает в Подмосковье.

В ОЭЗ «Большой Серпухов» создадут семь инвестиционных проектов с общим объемом вложений более восьми миллиардов рублей. В них создадут около 900 рабочих мест. На территории зоны будут производить лекарства, устройства пожаротушения, а также разработают систему для дезинфекции и стерилизации медицинских приборов.

Председатель Мособллдумы Игорь Брынцалов отметил, что особые экономические зоны являются драйвером инвестиционной активности. Сейчас в Подмосковье пять таких мест.

«Для региона это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и развитие территорий. Уже сегодня в Подмосковье работают пять ОЭЗ, где 215 резидентов вложили 209,2 миллиарда рублей и создали более 14,8 тысячи рабочих мест. Это доказывает, что такая модель работает и приносит реальную пользу», — сказал он.

Он добавил, что в этом году на создание и развитие ОЭЗ, индустриальных и технопарков по госпрограмме направят более 15,5 миллиарда рублей. Для компаний создадут комфортные условия для быстрого запуска производств. Кроме того, предпринимателям доступны мера поддержки в виде льготных налоговых ставок и таможенных преференций.