Подмосковье направит 900 млн рублей на жилье для молодых семей в 2026 году

Фото: Новый МКД на ул. Набережной в Лыткарино принял переселенцев из ветхого жилья / Медиасток.рф

Молодые семьи могут получить социальные выплаты для приобретения или строительства жилья в Подмосковье. С 2026 по 2028 год поддержку предоставят 739 парам.

«Данная программа — это основа демографической безопасности и социальной стабильности. Она дает молодым людям реальную возможность создать семью, родить детей и работать на благо своей малой родины. Предполагаем, что в 2026 году господдержку получат 246 молодых семей, на эти цели в проекте бюджета Московской области планируется предусмотреть свыше 900 миллионов рублей», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для участия в программе необходимо быть моложе 35 лет, иметь статус нуждающейся в жилом помещении семьи и доходы для оплаты расчетной стоимости квартиры в части, превышающей размер социальной выплаты.

Сумма поддержки составляет не менее 30% расчетной стоимости жилья для семей без детей и 35% для имеющих одного ребенка и более.

Выплату можно направить на приобретение жилья, строительство дома, оплату договора участия в долевом строительстве или первоначального взноса по ипотеке.

Подать заявление на участие в программе можно в уполномоченный орган местного самоуправления, МФЦ или «Госуслуги».