Подмосковье направит 215 млрд рублей на развитие образования в 2026 году

Подмосковье запланировало направить на финансирование госпрограммы «Образование» около 215 миллиардов рублей в следующем году. Это на 12 миллиардов больше, чем годом ранее. Средства направят на поддержку педагогов, гранты для лучших школ и другие цели.

Как рассказали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в рамках программы педагоги получают компенсацию аренды жилья. В этом году ее уже оформили около 6,5 тысячи специалистов. Кроме того, 1,3 тысячи молодых учителей получили подъемные выплаты в размере 150 тысяч рублей, еще более четырех тысяч поддержали доплатами к зарплате.

«Сфера образования — одна из основных статей затрат бюджета. Наша цель — обеспечить качественным и доступным образованием наших детей. Достичь ее мы можем, создавая современную учебную среду и, конечно, поддерживая наших педагогов. Бюджет госпрограммы предусматривает финансирование для решения этих задач», — сказал Брынцалов.

В рамках программы лучшие школы получают гранты. На эти цели ежегодно выделяют около 600 миллионов рублей. Еще более 8,5 миллиарда предусмотрено на организацию бесплатного питания начальных классов.

Игорь Брынцалов добавил, что в 2026 году на стипендии студентам направят более 800 миллионов рублей. Еще более 400 миллионов выделят на стипендии губернатора и около 2,3 миллиарда — на реализацию проекта «Профессионалитет».

«Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта учебных корпусов образовательных организаций, а также оборудование мастерских и лабораторий. Так, в 2026 году планируется создать еще один кластер на базе Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королева по направлению „Индустрия робототехники“», — сказал Брынцалов.

Также 11,5 миллиона направят на награждение победителей и призеров областного чемпионата «Абилимпикс».

«В регионе действует 34 конкурсные площадки, многие из которых организованы при поддержке работодателей и партнеров чемпионата. В этом году победителям и призерам, а также их наставникам национальных чемпионатов устанавливается премия: 200 тысяч рублей за первое место, 150 тысяч — за второе, 100 — за третье. Запланированное количество получателей — 80 человек», — отметил председатель Мособлдумы.