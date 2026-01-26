Подмосковье направит 135 млрд рублей на строительство школ и больниц в 2026 году

Бюджет Московской области на 2026 год в части социальной инфраструктуры показывает, на что регион делает ставку в ближайшей перспективе. За строками финансовых планов стоит возведение зданий и ремонт уже имеющихся.

В 2026 году на реализацию государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» предусмотрено 135 миллиардов рублей.

На медицину заложили 48 миллиардов рублей. Средства распределят между новыми стройками и обновлением действующих учреждений. Более 26 миллиардов рублей направят на объекты специализированной медицинской помощи.

Еще 21 млрд рублей предусмотрели на капитальный ремонт медицинских организаций. В 2026 году работы пройдут в 19 объектах здравоохранения в 14 муниципалитетах.

Расходы на образовательную инфраструктуру составят 63 миллиарда рублей. Из них 16 направят на обновление школ, а еще 13 — на ремонт детских садов. В регионе появятся три новых дошкольных учреждения: в Люберцах, Сергиево-Посадском округе и в Солнечногорске.

Планируется завершить строительство школы в Павшинской Пойме в Красногорске, воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках и школы в жилом комплексе «Лукино-Варино».

В 2026 году капитальный ремонт затронет 115 объектов образования. В программу вошли 48 детских садов в 15 муниципалитетах, 48 школ, девять центров детского творчества, а также 10 колледжей.

На обновление учреждений культуры выделили свыше шести миллиардов рублей. В этом году завершат ремонт семи объектов культуры и 10 детских музыкальных школ и школ искусств.

Финансирование сферы физической культуры и спорта в 2026 году превысит 14 миллиардов рублей. Из этой суммы 7,7 миллиарда направят на строительство и реконструкцию спортивных объектов, а еще 6,5 — на капитальный ремонт 14 зданий в 12 округах.

Кроме того, в 2026 году в Подмосковье реализуют семь проектов в рамках развития спортивной инфраструктуры. Программа включает реконструкцию стадионов в Луховицах и Можайске и строительство комплексов в Кашире и Лобне.