Подмосковье направит 10 млрд рублей на поддержку инвалидов в 2026 году

Более 15 мерп оддержки доступно для инвалидов в Подмосковье. Это выплаты, компенсации, бесплатные путевки в санатории и многое другое. В этом году на эти цели направят более 10 миллиардов рублей.

Одной из самых востребованных видов поддержки инвалидов в Подмосковье стала компенсация за ЖКУ, выплаты по уходу и бесплатные путевки в санатории.

«В Подмосковье мы сформировали эффективную систему поддержки людей с инвалидностью и речь не только о выплатах, а о качестве жизни — доступе к лечению, реабилитации, отдыху, возможности чувствовать себя защищенными и нужными. В нашем регионе живут более 400 тысяч людей с инвалидностью, в том числе более 30 тысяч детей, и для нас принципиально важно сопровождать каждую семью комплексно», — отметила вице- губернатор Людмила Болатаева.

Путевки в санатории с прошлого года предоставляют в электронном виде. Она поступает жителю в личный кабинет на госуслугах вместе с талонами на проезд.

Подмосковье также активно участвует в федеральном проекте Минтруда России, который направлен на предоставление детям-инвалидам возможности реабилитации по сертификату. В регионе такую поддержку оказывают на базе семи учреждений. Такое лечение уже прошли более 300 ребят.

Узнать больше о поддержке модно на региональном портале. Комплексная услуга для инвалидов доступна по ссылке.