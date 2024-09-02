Подмосковье направило свыше 3 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей с января

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области ежегодно выделяет субсидии для поддержки региональных сельхозпроизводителей. Только в текущем году аграриям направили свыше трех миллиардов рублей. На сегодняшний день освоено около 55% годового бюджета.

С начала года субсидии предоставили по 14 видам. В ведомстве уточнили, что полностью профинансированы шесть направлений, включая производство картофеля, овощей, элитного семеноводства, зерновых культур и развитие сельского туризма.

Помимо этого, средства направили на племенное животноводство, молочное производство, страхование и развитие животноводства.

Напомним, около 300 сельхозпроизводителей Московской области ежегодно получают государственную поддержку. В этом году на производство молока и племенное животноводство выделено более двух миллиардов рублей. Всего Минсельхозпрод области планирует предоставить 5,5 миллиарда рублей по 30 видам субсидий.

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