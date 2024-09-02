Подмосковье направило свыше 3 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей с января
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области ежегодно выделяет субсидии для поддержки региональных сельхозпроизводителей. Только в текущем году аграриям направили свыше трех миллиардов рублей. На сегодняшний день освоено около 55% годового бюджета.
С начала года субсидии предоставили по 14 видам. В ведомстве уточнили, что полностью профинансированы шесть направлений, включая производство картофеля, овощей, элитного семеноводства, зерновых культур и развитие сельского туризма.
Помимо этого, средства направили на племенное животноводство, молочное производство, страхование и развитие животноводства.
Напомним, около 300 сельхозпроизводителей Московской области ежегодно получают государственную поддержку. В этом году на производство молока и племенное животноводство выделено более двух миллиардов рублей. Всего Минсельхозпрод области планирует предоставить 5,5 миллиарда рублей по 30 видам субсидий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».