Подмосковье направило еще более 17 миллионов рублей на выплаты для инвалидов

Жители Подмосковья, нуждающиеся в технических средствах реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, смогут получить выплату на покупку таких изделий в Подмосковье. На эти цели уже направили более 17 миллионов рублей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, льготу уже получили почти 1,2 тысячи инвалидов.

«В Подмосковье более 17 миллионов рублей выплатили инвалидам на покупку необходимых им средств реабилитации. Отмечу, что с начала года нашу льготу получили почти 1200 инвалидов. Размер выплаты зависит от того изделия, которое нужно инвалиду и максимально составляет 30 тысяч рублей», — рассказала она.

Услугу предоставляют проактивно — предзаполненное заявление поступает жителю в личный кабинет на региональном портале. После проверки и подтверждения заявки деньги поступают на счет. Таким способом можно получить поддержку для покупки медицинской кровати, электрического подъемника для ванной и многого другого.

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