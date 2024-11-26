Подмосковье направило еще 650 млн рублей на поддержку семей с инвалидами

Родители детей с инвалидностью получают ежемесячное пособие в Подмосковье. С начала года на их поддержку выделили почти 650 миллионов рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, размер пособия составляет восемь тысяч рублей или 18 тысяч рублей, если ребенок имеет третью степень инвалидности. Как отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, поддержка помогает семьям покрыть часть расходов и улучшить качество жизни детей.

«Воспитание особенного ребенка требует много сил, трепетного отношения и немало финансовых затрат со стороны родителей. Ежемесячное пособие, которое получают семьи, помогает покрыть часть этих расходов и улучшить качество жизни как детей, так и их семей», — отметила она.

В министерстве добавили, что пособие в размере 7,9 тысячи рублей получают свыше пяти тысяч семей, еще около двух тысяч получают по 18 тысяч рублей ежемесячно.

Пожать заявление на получение пособия можно через «Госуслуги».