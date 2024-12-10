Подмосковье направило еще 390 млн рублей на поддержку предпринимателей

В Московской области расширили программы поддержки МСП, направленные на развитие производства. Бюджет двух программ субсидирования модернизации и покупки оборудования на 2024 год увеличили на 390 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Программа субсидирования покупки оборудования получила дополнительные средства в 290 млн рублей. В этом году данную поддержку получат более 30 компаний. Программа покрывает до 20 миллионов рублей расходов с общим объемом поддержки более 445 миллионов рублей в 2024 году.

Программа «Модернизация» позволяет компенсировать до 50% затрат на покупку и лизинг оборудования для создания, развития или модернизации производства, но не более пяти миллионов рублей. В 2024 году ее бюджет составил 750 миллионов рублей.

«Так, программа „Модернизация“ была увеличена на 100 миллионов рублей, в итоге поддержку получат еще 47 предприятий, а общее количество получателей составит 278 субъектов МСП», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Напомним, эти меры — часть реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.