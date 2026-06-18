Подмосковье направило 737 млрд рублей на социальную сферу в 2025 году

В 2025 году расходы бюджета Подмосковья сохранили социальную направленность. В здравоохранение, спорт, культуру, строительство и капремонт соцучреждений было напрвлено 737 миллиардов рублей. Это на 62 милиарда больше, чем годом ранее.

Как рассказала первый заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова, в регионе прошли публичные слушания об исполнении бюджета в 2025 году.

Так, 251 миллиард рублей направили на обеспечение работы около 1,5 тысячи государственных и муниципальных учреждений. Это на 25 миллиардов больше прошлогодних показателей. Это связано с индексацией зарплаты бюджетников и ростом затрат на оказание госуслуг.

На строительство и капремонт выделили 128 миллиардов рублей. На них в порядок привели 452 объекта. Также 69 миллиардов направили на медицинское страхование неработающих жителей. Рост к 2024 году составил 13 миллиардов.

Кроме того, на финансирование мер поддержки семей с детьми предусмотрели 57 миллиардов рублей. Еще 32 миллиарда пошли на обеспечение лекарствами льготников и 30 миллиардов — на компенсацию расходов на ЖКУ.

«Отдельное внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей — все предусмотренные меры профинансированы в полном объеме», — добавили в министерстве.