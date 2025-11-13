Подмосковье направило 12 млрд рублей на поддержку семей в 2025 году

В этом году Подмосковье направило 12 миллиардов рублей на поддержку жителей в рамках нацпроекта «Семья». Из них два миллиарда предусмотрели в федеральном бюджете.

Нацпроект направлен на заботу о репродуктивном здоровье, поддержку родителей и создание условий для активного долголетия, рассказали в региональном Минэкономики.

Так, в этом году процедуры экстракорпорального оплодотворения провели более чем для четырех тысяч женщин.

«Современные технологии помогают будущим родителям реализовать мечту о рождении ребенка. Для повышения комфорта будущих мам и новорожденных поставлено 662 единиц медицинского оборудования в перинатальные центры и родильные дома», — пояснили в министерстве.

Кроме того, 3,7 тысячи семей получили подарочные наборы «Я родился в Подмосковье», еще три тысячи человек использовали средства регионального материнского капитала.

Также в рамках нацпроекта капитально отремонтировали детский сад при школе № 5 в Жуковском, переоснастили библиотеки в Электростали, Щелкове, Власихе и Луховицах. Еще 11 детских школ искусств получили новые музыкальные инструменты.