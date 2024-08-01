Подмосковье направило 100 миллионов рублей на субсидии соцпредприятиям в 2024 году

С 1 августа в Московской области стартует конкурс на получение субсидий и грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей. Размер грантов — до 500 тысяч рублей. Также открыта витрина для подачи заявок на признание предприятия социальным.

Конкурс пройдет с 1 по 30 августа 2024 года. Внимание предпринимателей обращают на то, что субсидии покрывают до 85% затрат, но не более двух миллионов рублей. К участию приглашают ИП и юридические лица, занятые в социальном предпринимательстве.

«Московская область является лидером по количеству социальных предпринимателей — такой статус получили уже свыше тысячи субъектов», — подчеркнул Брынцалов.

Отмечается, что гранты доступны для МСП, включенных в перечень социальных предприятий, и молодых предпринимателей до 25 лет. Затраты включают аренду и ремонт помещений, приобретение оборудования, франшизы, коммунальные услуги и другие расходы.

Напомним, что на предоставление такой меры поддержки в этом году в Московской области предусмотрено 100 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».