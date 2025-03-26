Подмосковье наладило экспорт игрушек и спортивного оборудования в 70 стран

Подмосковье занимает второе место в России по экспорту игрушек, игр и спортивного оборудования для детей. Компании региона поставляют свою продукцию в Белоруссию, Узбекистан, ОАЭ, а также Японию, Бразилию и другие страны.

Подмосковье приняло участие в пресс-конференции к предстоящему конгрессу индустрии детских товаров.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья — главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, сейчас основным направление экспорта продукции региона являются страны СНГ. При этом многие компании активно развивают и другие рынки и наращивают мощности.

«Так, например, в прошлом году производитель спортивного уличного оборудования „Кенгуру.Про“ приступил к строительству второго завода в индустриальном парке „Есипово“, который будет специализироваться на производстве именно спортивных площадок для детей. Инвестиции в реализацию проекта составляют 250 миллионов рублей. Запустить новый завод компания рассчитывает уже в конце этого года», — сказала она.

Так, оборудование производства «Кенгуру.Про» размещено более чем в 70 странах мира. Среди них Япония, Португалия, Чили и Бразилия. В прошлом году товары отгрузили в Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, ОАЭ и другие государства.

Еще одно подмосковное предприятие — «Лебер» — занимается выпуском игровых площадок для детей. Год назад компания отправила первый контейнер в Саудовскую Аравию. Годом ранее она наладила поставки в Марокко, Иордании и Абу-Даби.