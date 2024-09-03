Подмосковье на 90% нарастило экспорт мяса и муки в ОАЭ с начала года

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За первые шесть месяцев 2024 года Московская область экспортировала в ОАЭ 2,4 тысячи тонн продукции, включая 600 тонн мяса, 65 тонн муки и круп, а также 50 тонн консервированных фруктов и овощей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

При этом, импорт из ОАЭ составил 112 тонн. Так, основными товарами стали черный чай — 68 тонн и джемы — 44 тонны. Общий товарооборот за этот период достиг 2,5 тысячи тонн.

В ведомстве отметили, что ОАЭ занимают 0,5% в экспорте агропромышленной продукции региона. С начала года экспорт в ОАЭ вырос на 90% по сравнению с первой половиной 2023 года.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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