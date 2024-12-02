Подмосковье на 60% нарастило экспорт фермерских товаров в Саудовскую Аравию

Подмосковье нарастило экспорт в Саудовскую Аравию на 60% за год. В страну отправляют колбасные изделия, мясо птицы и другие продукты.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, Саудовская Аравия входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Подмосковья. Так, с начала года экспорт увеличился на 60% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

В министерстве добавили, что рост экспорта говядины составил 65,5%, еще на 52% увеличились поставки колбас, на 18,3% — мяса птицы. Кроме того, в страну экспортируют зернобобовые, чай, кофе, корма для животных и многое другое.

Подмосковье активно развивает партнерство с зарубежными компаниями. Так, в ноябре в Саудовской Аравии прошла бизнес-миссия, в которой приняли участие сельскохозяйсвенные предприятия региона.