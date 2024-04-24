Подмосковье изготовит оборудование для АЭС в Бангладеш | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 15:21 Подмосковье изготовит оборудование для АЭС в Бангладеш Пресс-служба администрации Дубны

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Компания «Тензор» из Дубны сделает системы контроля и управления для атомной энергетической станции, которая строится в Бангладеш. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Сумма контракта составит 421 миллион рублей. Поставить оборудование «Тензор» должен в феврале 2025 года, после чего первый и второй энергоблоки АЭС «Руппур» смогут перейти на этап испытаний.

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Заместитель коммерческого директора ПАО «Тензор» Дмитрий Золин отметил, что у компании большой опыт в реализации крупных проектов. Это позволит выполнить обязательства в срок.

Дубненский завод уже приступил к выполнению заказа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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