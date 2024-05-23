Подмосковье и Томск сыграют на хоккейном турнире «Студмир» 23 мая
Сборная Московской области из игроков студенческой хоккейной лиги начала путь за трофей международного турнира «Студмир». Сегодня состоится встреча с Томском, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.
В соревнованиях принимают участие команды из нескольких регионов страны, а также сборные Китая и России СХЛ U21.
За Подмосковье играют представители филиала РАНХиГС (Красногорск), мытищинского «Просвет», РМАТа из Воскресенска, клинского филиала РГСУ и ПССИ из Подольска.
Первый игровой день турнира уже прошел 22 мая. Подмосковные хоккеисты встретились со сборной России СХЛ U21 и уступили со счетом 1:3. Сегодня команда Московской области сыграет с хоккеистами из Томска. Трансляцию можно посмотреть на канале федерации хоккея Республики Татарстан, где проходит «Студмир». Соревнования проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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