Подмосковье и Татарстан договорились о развитии сотрудничества в промышленности

Подмосковье будет развивать сотрудничество с Татарстаном в промышленности. Регионы будут содействовать предприятиям в развитии кооперационных связей и реализации инвестиционных планов.

Совещание по развитию кооперации промышленных предприятий Подмосковья и Татарстана прошло в Красногорске. Его провел первый заместитель министра инвестиций региона Евгений Подлипенский. Он отметил, что химическая отрасль в Подмосковье показывает особо высокие результаты. Так, в прошлом году предприятия отгрузили товаров и услуг на 390 миллиардов рублей.

Замглавы министерства добавил, что создание товарно-сырьевых цепочек позволит закрепить динамику роста промышленности.

«В секторе производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также в производстве прочих транспортных средств суммарный объем отгрузки составил около 320 миллиардов рублей. Рост объемов отгрузки в этих секторах подмосковной промышленности составил 7,7%, 54,7% и 12,9% соответственно», — сказал он.

Подлипенский добавил, что в Подмосковье работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка, что делает регион особенно привлекательным для инвесторов. Кроме того, для предпринимателей доступны различные меры поддержки.

По итогам совещания Подмосковье и Татарстан договорились о содействии предприятиям в развитии кооперационных связей и реализации инвестиционных планов.