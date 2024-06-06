Сегодня 17:51 Подмосковье и Сбер подписали на ПМЭФ соглашения о развитии ESG-проектов и импортозамещения Подмосковье и Сбербанк подписали соглашения на полях ПМЭФ 0 0 0 Подмосковье

Андрей Воробьев

Сбербанк

ПМЭФ-2024

Подмосковье и Сбер будут развивать импортозамещающие и ESG-проекты, связанные с природой, обществом, управлением. Стороны договорились сотрудничать по выгодным кредитам для переоснащения предприятий по новым экологическим стандартам. Соглашение подписали на полях ПМЭФ.

Суть ESG-проектов — в сохранении окружающей среды. Важно, чтобы предприятия использовали новое оборудование, отвечающее экологическим требованиям. «Знаю, что многие компании уже переходят на новую технику. Тут нам особенно важна поддержка Сбера. Подписанное соглашение позволит создать для предпринимателей выгодные кредитные программы для переоснащения предприятий», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Подмосковье уже много лет — в числе лидеров по ESG-проектам. На полях ПМЭФ соглашение по новому из них подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава региона Андрей Воробьев.

«Самое сложное — изменить парадигму мышления: то, как мы воспринимаем и осмысляем окружающий мир. От руководства Московской области исходит четкий запрос на устойчивое развитие области. Региону важно сбалансировать интересы настоящих и будущих поколений, грамотно использовать имеющиеся ресурсы и при этом не истощать их. Мы в Сбере сами практикуем подобную концепцию и готовы делиться наработками», — сказал Герман Греф. Чтобы отслеживать состояние воздуха, в Подмосковье создали систему экологического мониторинга. За несанкционированным сбросом строительных отходов следят около трех тысяч камер, оснащенных искусственным интеллектом. Все это помогает делать жизнь людей более комфортной. «У нас есть и кредитные, и некредитные ESG-продукты, есть глубокая экспертиза и успешные кейсы. Мы уже несколько лет работаем в этом направлении со многими регионами страны, и только за прошлый год реализовано 70 ESG-проектов с субъектами России. Цель такой работы очевидна — повысить качество жизни людей в стране», — добавил Герман Греф.

И еще одно соглашение со Сбером

Сейчас в Подмосковье реализуют около 300 проектов импортозамещения. Один из них — завод «Ядро Фаб Дубна», где налажено производство полного цикла по выпуску собственной вычислительной техники и радиоэлектронной продукции. Будут создавать еще больше таких предприятий, подчеркнул Андрей Воробьев.

Импортозамещение цифровых продуктов и оборудования, создание отечественного программного обеспечения — еще одно наше соглашение со Сбером. Андрей Воробьев

Таким образом, важное направление сотрудничества — развитие технологического суверенитета Московской области. Основной упор делается на импортозамещение в части цифровых продуктов и оборудования, создание отечественного программного обеспечения. Сбер планирует выдавать кредиты для запуска проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства, проектно-инвестиционного финансирования и не только. «Соглашение с правительством Московской области позволит нам запустить важные для экономики региона и страны проекты, которые окажут непосредственное влияние на рост инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Подмосковья», — сказал Герман Греф. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».