Подмосковье и Китай расширят обмен опытом в сфере школьного образования

Более 300 представителей образовательной сферы Московской области приняли участие в форуме «Образование без границ: сотрудничество с Китаем». Мероприятие прошло 26 августа на базе школы «Лига первых» в Химках.

Участники обсудили результаты совместных проектов и дальнейшие планы на 2025–2027 годы.

Одним из направлений сотрудничества стали международные олимпиады, творческие конкурсы и фестивали. В их числе — космическая олимпиада в Королеве, математическая «Вершина», фестивали «Поющее Подмосковье» и «Усийский соловей», а также конкурс детских рисунков «Китай в моем сердце – Россия в моем сердце».

Практическую часть форума посвятили обмену опытом. Участникам представили программу повышения квалификации для руководителей образования с использованием китайских подходов к управлению и модернизации школ. Китайские специалисты также рассказали о методиках преподавания математики, физики и химии.

Завершилась встреча открытой сессией, где педагоги обсудили конкретные шаги по расширению российско-китайских образовательных проектов.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что китайский язык изучают более пяти тысяч школьников региона. Он включен в учебные планы 100 школ, его также преподают в кружках.

В 2026 году 12 подмосковных школ заключили соглашения о международном сотрудничестве с образовательными учреждениями Китая.