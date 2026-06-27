Подмосковье и Белоруссия договорились о новых совместных проектах

Стенд Московской области на выставке-ярмарке в Белоруссии пользуется популярностью — с ним активно знакомятся посетители. Регион реализует вместе с республикой множество совместных проектов.

Стенд Подмосковья стал одной из центральных точек притяжения, внимание гостей особенно привлек масштабный индустриальный парк «Титан».

Одним из проектов также стала штаб-квартира Минского тракторного завода. Ее планируют открыть в Химках, чтобы обслуживать технику на достойном уровне прямо в Подмосковье.

Ярмарка проходит в рамках Форума регионов Беларуси и России, ключевым мероприятием стало пленарное заседание. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в выступлении отметила, что страны ведут почти 90% расчетов в национальных валютах. Россия и Белоруссия тесно сотрудничают и создают торговое братство.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание, что государства развивают взаимовыгодное сотрудничество.

После выступлений на пленарном заседании главы регионов закрепляют соглашения подписями. На этот раз Московская область договорилась о новом формате проекта штаб-квартиры Минского автомобильного завода — в регионе появится мультисервисный центр белорусской техники.

Также стороны подписали документы о промышленной кооперации между подмосковным лифтостроительным заводом и Могилевлифтмашем. Российское производство будет поставлять двери, а белорусское — двери для лифтов.