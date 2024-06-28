Подмосковье экспортирует в Китай 140 тысяч изделий гжельского фарфора к 2026 году

Объединение «Гжель» увеличит поставки в Китай, для которого разрабатывают особый ассортимент фарфора с декорированием золотом. Об экспорте изделий народного художественного промысла Подмосковья рассказала зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«К 2026 году компания планирует выпустить от 130 до 140 тысяч изделий для поставок на китайский рынок, общая сумма продаж может превысить 200 миллионов рублей. Объединение „Гжель“ также планирует наращивать присутствие на китайском рынке за счет развития онлайн-продаж. В ближайшее время продукция компании станет доступна в шоуруме платформы КИФА в Шэньяне», — рассказала Зиновьева.

Гжельский фарфор уже можно найти в Китае, где особой популярностью пользуется посуда с золотой росписью. Поэтому специально для Поднебесной предприятие планирует расширять ассортимент такой продукции.

«В Китае уважают и ценят ручной труд и традиционные методы декорирования. За последние 20 лет местное ручное декорирование практически исчезло, однако благодаря росту благосостояния населения интерес к подобным изделиям возрастает. Такая динамика делает продукцию „Гжель“ особенно привлекательной», — отметил генеральный директор Объединения «Гжель» Петр Сивов.

2024 год отвели на тестирование ассортимента на китайском рынке. В мае прошел крупный форум, где заключили договоренности с двумя крупными дистрибьютерами из провинции Харбин.

«Мы готовы оказать всестороннюю поддержку Объединению „Гжель“ по выходу на обладающий высокой потребительской емкостью рынок Китая», — сказал председатель Совета директоров АО «КИФА» и основатель платформы КИФА Сунь Тяньшу.

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