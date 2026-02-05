Подмосковье экспортировало в Узбекистан 53 тысяч тонн продукции АПК за год

Республика Узбекистан остается одним из ключевых торговых партнеров Подмосковья. В прошлом году туда поставили 53 тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса.

Узбекистан входит в топ-5 направлений экспорта продукции АПК Подмосковья. В 2025 году поставки туда составили 4% от общего объема.

Наибольший объем экспорта в прошлом году пришелся на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности. Это 20,2 тысячи тонн. Еще 11 тысяч тонн пришлось на мясо и 10,5 тысячи — на другие товары АПК.

Ключевыми экспортерами стали «Мираторг», КФ «Победа» и ТД «Черкизово».

В региональном Минсельхозпроде отметили, что Узбекистан остается важным рынком для производителей Подмосковья.