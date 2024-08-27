Подмосковье экспортировало свыше 46 тысяч тонн напитков за 5 месяцев

За пять месяцев Подмосковье экспортировало 46,5 тысячи тонн безалкогольных напитков. Это соки из овощей и фруктов, а также бутилированная вода.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, за пять месяцев в Белоруссию поставили 11,3 тысячи тонн продукции, это на 29% больше такого же периода прошлого года. Еще 26,4 тысячи тонн отправили в Казахстан и одну тысячу — в Узбекистан. Эти страны стали самыми популярными направлениями экспорта.

В министерстве напомнили, что самыми крупными производителями безалкогольных напитков в регионе являются «Черноголовка», «Мултон Партнерс», «Производственная компания Лидер» и «Фонте Аква ПК».

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