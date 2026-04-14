Подмосковье экспортировало почти 4 тысячи тонн консервированных огурцов за год

Консервированные огурцы, которые производят в Подмосковье, востребованы не только в России, но и далеко за ее пределами. Регион уверенно занимает первое место в стране по объемам экспорта этой продукции — на его долю приходится более 30% всех поставок в стране.

По итогам 2025 года зарубежные покупатели приобрели 3,7 тысячи тонн консервированных огурцов из Подмосковья.

В числе импортеров — Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Также банки с подмосковными соленьями отправляются в Болгарию, Грузию, Израиль, Китай, Монголию, Объединенные Арабские Эмираты и даже в Соединенные Штаты Америки.

Основными поставщиками выступают известные производители: компания «Смарт» (торговая марка «Скатерть-самобранка»), «Плодоимпорт» (бренд «Дядя Ваня»), «Марр Руссия», «Восток-Запад», «Вкусвилл» и «Бэст Прайс Экспорт».

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что растущий спрос за рубежом стал закономерным результатом высокого качества местной продукции.

Успехи подмосковных предприятий говорят о развитии всего агропромышленного комплекса области. Расширение географии поставок подтверждает конкурентоспособность российских консервированных огурцов на международной арене и закрепляет за Московской областью статус одного из ключевых продовольственных хабов страны.