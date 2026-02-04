Подмосковье экспортировало 59 тысяч тонн переработанных овощей и фруктов за год

В 2025 году Подмосковье экспортировало 58,5 тысячи тонн продуктов переработки фруктов, овощей и орехов. Это на 38% больше, чем пять лет назад, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

С 2024 года Подмосковье входит в число лидеров России по экспорту переработанных овощей и фруктов.

«Успех обусловлен внедрением современных технологий на производствах, активным участием предприятий в международных выставках и оптимизацией логистических маршрутов», — отметили в министерстве.

Рост экспорта говорит о динамичном развитии отрасли и высоком качестве продукции, а также активной поддержке со стороны региона.

Ключевыми производителями отрасли стали «Аграна фрут» из Серпухова, «Мартин» из Электроуглей и «Соломон-Трейд» из Одинцова. Там выпускают фруктовые пюре и соки, овощные продукты, снеки, сушеные орехи и закуски. Продукцию поставляют в страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.