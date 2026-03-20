Подмосковье экспортировало 1,3 миллиона тонн продукции АПК за год

Московская область продолжает укреплять позиции одного из ключевых игроков на внешних рынках. Агропромышленный комплекс остается драйвером этого роста.

По итогам прошлого года продукция АПК обеспечила пятую часть всего регионального экспорта, а общий объем отгрузок за рубеж превысил 1,3 миллиона тонн.

В региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что по нескольким ключевым направлениям Подмосковье заняло первое место в стране. В числе безусловных лидеров — экспорт молочной продукции с высокой добавленной стоимостью: сыры, творог, йогурты и другие переработанные продукты.

Уверенно держит позиции регион и как крупнейший поставщик мяса, включая птицу, говядину и свинину. Динамичный рост демонстрируют также отгрузки кондитерских изделий и шоколада, которые находят спрос как на привычных, так и на новых площадках.

Сегодня 83 подмосковные компании-экспортера поставляют продукцию в 78 стран. В числе главных торговых партнеров — Белоруссия, Китай, Казахстан, Узбекистан и Саудовская Аравия.

Надежность поставок обеспечивает собственная логистическая сеть, включающая распределительные центры в Наро-Фоминском и Дмитровском округах, а также в Солнечногорске.

Высокая концентрация перерабатывающих мощностей позволяет Московской области делать ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Именно благодаря этому в прошлом году регион вышел на первое место в России по средней цене за тонну поставляемой за рубеж продукции АПК, обойдя дальневосточные регионы.