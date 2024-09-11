Подмосковье более чем в 5 раз нарастило экспорт сельхозпродукции в Индию

Подмосковье экспортировало 10,8 тысячи тонн товаров агропромышленного комплекса в Индию за полгода. Это в пять раз больше показателей такого же периода прошлого года.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на Индию приходится 0,4% экспорта сельхозтоваров региона. За полгода туда поставили 8,4 тысячи тонн необработанных овощей, 2,3 тысячи тонн продукции мукомольно-крупяной промышленности и 96 тонн мяса.

Из Индии в Подмосковье за этот период отправили 4,9 тысячи тонн чая, 10,8 тысячи тонн полдово-овощных консервов и другое. Товарооборот составил 39,4 тысячи тонн.

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