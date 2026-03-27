Подмосковье направит еще 258 млн рублей на поддержку производства молока

С 1 по 12 апреля в Подмосковье пройдет прием заявок на субсидии на поддержку производстводителей молока. В этом году на эти цели направят 258 миллионов рублей из областного и федерального бюджета.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, получателями поддержки могут стать производители, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

Обязательное условие — поставнока на учет в налоговом органе Подмосковья.

Основные критерии отбора: наличие коров и коз, сохранность поголовья в отчетном году, а также прозрачность производственных процессов, отсутствие задолженности перед ФГБУ «Управление „Спецмелиоводхоз“ и нарушений запрета на выжигание сухой травы.

Узнать больше о требованиях можно по ссылке.

Итоги отбора подведут 17 апреля.