Подмосковье направит еще 258 млн рублей на поддержку производства молока
С 1 по 12 апреля в Подмосковье пройдет прием заявок на субсидии на поддержку производстводителей молока. В этом году на эти цели направят 258 миллионов рублей из областного и федерального бюджета.
Как рассказали в региональном Минсельхозе, получателями поддержки могут стать производители, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Обязательное условие — поставнока на учет в налоговом органе Подмосковья.
Основные критерии отбора: наличие коров и коз, сохранность поголовья в отчетном году, а также прозрачность производственных процессов, отсутствие задолженности перед ФГБУ «Управление „Спецмелиоводхоз“ и нарушений запрета на выжигание сухой травы.
Итоги отбора подведут 17 апреля.