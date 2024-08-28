Подходы к благоустройству в Зарайске отметили на всероссийском форуме в Калуге

Фото: медиасток.рф

Опыт благоустройства в Зарайске похвалили на всероссийском форуме. Профильный министр Московской области отметил округ в качестве примера того, как грамотный подход к облагораживанию города может привлечь бизнес.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин выступил на всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Во время доклада он рассказал об опыте благоустройства исторической части Зарайска.

Он отметил, что предприниматели активно открывают бизнес на благоустроенных территориях округа. К примеру, после обновления исторического центра появились инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие мини-отелей.

Туристов также привлекают изменения в планировке, качественные покрытия, хорошее освещение и новые архитектурные формы в городе. А новые кафе и магазины побуждают их возвращаться в Зарайск.

Михаил Хайкин обратил внимание на то, что предприниматели начали выкупать коммерческие объекты на улице Красноармейской уже на этапе начала благоустройства. Здесь появились три кафе и ресторана, гостиница, «Коврижечная» и «Сыроварня» с магазином.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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