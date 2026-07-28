Подготовку жилого фонда к зиме обсудили на совещании в Серпухове

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел совещание с руководителями управляющих компаний. Участники обсудили вопросы содержания домов и дворов, поверки общедомовых приборов учета, проверки газового оборудования и подготовки к осенне-зимнему периоду.

Первым вопросом стала работа системы «Яндекс Вектор», которая позволяет отслеживать выполнение задач специалистами по уборке территорий. Руководителям управляющих компаний разъяснили порядок внедрения платформы в ежедневные процессы. Система должна стать инструментом контроля качества работ, чтобы содержание дворов было более организованным, а жители видели результат.

Также обсудили поверку общедомовых счетчиков воды. При отсутствии поверки начисления производятся по нормативу, что влияет на всех жителей дома. Управляющие компании совместно с ресурсоснабжающими организациями разработали график дооснащения домов необходимыми приборами учета.

Отдельное внимание уделили проверке газового оборудования. Специалисты «Мособлгаза» проводят такие работы в течение всего года, однако в летний период доступ в квартиры может быть затруднен из-за отсутствия жителей. Управляющим компаниям поручено заранее информировать собственников и помогать согласовывать удобное время для проведения проверок.

Еще один важный вопрос — подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду. Управляющие организации должны обеспечить оформление паспортов готовности и своевременное предоставление необходимых данных в Государственную жилищную инспекцию Московской области. Все работы должны быть завершены в срок для стабильного прохождения отопительного сезона.