Подготовку жилого фонда к зиме начали в Истре

Масштабная подготовка к следующему отопительному сезону началась в Истре. Управляющая компания «Истринская теплосеть» приступила к осмотру зданий и формированию дефектных актов.

На обслуживании организации находятся 170 многоквартирных домов. После осмотра будет запущена комплексная программа ремонтных работ. Планируется обновить более 1400 квадратных метров фасадов, свыше 2200 метров кровель, заменить более 2 600 единиц запорной арматуры, восстановить более 550 метров изоляции трубопроводов отопления в подвалах и многое другое.

После завершения текущего отопительного сезона специалисты приступят к ревизии элеваторных узлов и гидравлической промывке внутридомовых систем отопления в 157 многоквартирных домах.

Эти мероприятия позволят обеспечить бесперебойное теплоснабжение и комфорта жителей в холодный период. Ознакомиться с полным перечнем работ и графиками их проведения можно на официальном сайте компании «Истринская теплосеть».